Polieri premiata a Imola: «Si è conclusa una parte importante della mia vita»

La nuotatrice imolese Alessia Polieri ha ricevuto dal sindaco di Imola, Marco Panieri, un riconoscimento ufficiale per la “straordinaria carriera sportiva e i risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale”. Il premio è arrivato dopo il ritiro dell’atleta, avvenuto il 13 dicembre scorso con la vittoria sui 200 farfalla al campionato italiano in vasca corta a Riccione proprio dove 15 anni fa aveva conquistato il suo primo oro italiano nei 200 misti. La Polieri, nata a Castel San Pietro il 21 ottobre 1994 e tesserata Imolanuoto e Fiamme Gialle, in carriera ha conquistato 19 titoli individuali italiani.