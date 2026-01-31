Polieri premiata a Imola: «Si è conclusa una parte importante della mia vita»

Altri sport
/  Nuoto
  • 31 gennaio 2026
Polieri premiata a Imola: «Si è conclusa una parte importante della mia vita»
Due immagini della premiazione di Alessia Polieri fotoservizio mmph
Due immagini della premiazione di Alessia Polieri fotoservizio mmph

La nuotatrice imolese Alessia Polieri ha ricevuto dal sindaco di Imola, Marco Panieri, un riconoscimento ufficiale per la “straordinaria carriera sportiva e i risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale”. Il premio è arrivato dopo il ritiro dell’atleta, avvenuto il 13 dicembre scorso con la vittoria sui 200 farfalla al campionato italiano in vasca corta a Riccione proprio dove 15 anni fa aveva conquistato il suo primo oro italiano nei 200 misti. La Polieri, nata a Castel San Pietro il 21 ottobre 1994 e tesserata Imolanuoto e Fiamme Gialle, in carriera ha conquistato 19 titoli individuali italiani.

La cerimonia di premiazione

Il sindaco Panieri ha consegnato ad Alessia Polieri una targa rappresentante la piazza Matteotti «cuore pulsante della città e legame di Alessia con Imola» alla presenza di Roberto Visani (presidente del consiglio comunale), Stefano Mirri (dirigente del comune), Alessandro Rudella e Giuseppe Marrocco, rispettivamente Comandante e Tenente della Compagnia della Guardia di Finanza di Imola, una parte della dirigenza Imolanuoto, familiari e amiche della Polieri.

«Siamo emozionati per Alessia - ha detto il sindaco - è un momento importante per la sua carriera. Il suo percorso sportivo è stato di ispirazione per tanti giovani e la ringrazio per aver portato il nome di Imola in giro per il mondo».

Alessia ha ringraziato commossa. «Questa è la prima vera chiusura di una parte importante della mia carriera e della mia vita. Ringrazio di cuore la mia società Imolanuoto e le Fiamme Gialle, che mi hanno sempre sostenuta. Per la prima volta dopo vent’anni mi sono goduta le vacanze di Natale senza pensare agli allenamenti, ma poi sono sempre andata a nuotare, anche se non con i ritmi di prima».

Chiusura con Mirco Piancastelli, presidente dell’Imolanuoto, raggiunto al telefono dal Corriere. «Alessia è stata la storia dell’Imolanuoto. Il mio primo ricordo di lei è ai campionati italiani di Categoria di Imperia 2005. Una bambina minuscola, che vinse i 200 farfalla con la respirazione laterale, una nuotata che non avevo mai visto. Poi ha vinto tantissimo lei è stata l’inizio dell’alto livello dell’Imolanuoto».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui