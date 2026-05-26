Podismo, verso la “Valli e Pinete” numero 50: quote promozionali per i residenti in provincia di Ravenna

Dopo l’annuncio del ritorno della storica Valli e Pinete e del passaggio organizzativo dall’Atletica Mameli a Ravenna Runners Club, entra nel vivo il percorso di avvicinamento a un’edizione dal forte valore simbolico, destinata a celebrare mezzo secolo di storia sportiva ravennate, in programma domenica 24 gennaio 2027.

Per sottolineare il profondo legame tra Valli e Pinete e il territorio, gli organizzatori hanno previsto una quota promozionale speciale riservata esclusivamente ai residenti della provincia di Ravenna, riconoscendo il ruolo che questa manifestazione ha avuto per generazioni di runner locali, società sportive e appassionati. La quota promozionale riservata ai residenti della provincia sarà valida online fino al 7 novembre 2026 e anche durante l’Expo Marathon Village della Maratona di Ravenna, in programma il 6 e 7 novembre 2026. Le quote promozionali previste fino a novembre sono: Euro 25,00 per la 30K; Euro 20,00 per la 21K; Euro 14,00 per la 10K.

Per tutti gli altri partecipanti, le quote delle diverse distanze procederanno a step aumentando in base a un calendario che scandirà l’avvicinamento alla gara:

fino al 31 agosto – 30K € 28,00; Mezza Maratona 21K € 25,00; 10K € 16,00

dal 1° settembre al 30 novembre – 30K € 32,00; Mezza Maratona 21K € 29,00; 10K € 18,00

dal 1° dicembre 2026 al 19 gennaio 2027 – 30K € 36,00; Mezza Maratona 21K € 33,00; 10K € 20,00

venerdì 22 e sabato 23 gennaio 2027 – Mezza Maratona 21K € 37,00; 30K € 40,00; 10K € 22,00

“Vogliamo che questa cinquantesima edizione – sottolinea Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – sia prima di tutto una festa del territorio e del mondo del podismo che ha accompagnato la crescita e la storia di una manifestazione così ricca di fascino e legata a ricordi indelebili. Valli e Pinete appartiene alla storia sportiva ravennate e ci sembrava giusto creare una quota speciale dedicata ai residenti della nostra provincia, proprio per coinvolgere chi in questi decenni ha vissuto, corso, sostenuto o semplicemente respirato l’atmosfera di questa gara”.

Tutte le informazioni e le indicazioni per le iscrizioni sono disponibili sulla pagina ufficiale della manifestazione maratonadiravenna.com.