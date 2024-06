Podismo, un sabato di corsa con la “Maratona dei Laghi” di Bellaria

Altra classica romagnola a superare la soglia dei 50 anni. Sarà oggi pomeriggio la “Maratonina dei Laghi”, confermata dalla Dinamo Sport a Bellaria, nella nuova veste, che prevede piazzale Kennedy sede di partenza, alle 19, e di arrivo, con alcune mansioni da sbrigare al vicino Palazzo del Turismo. Superata di 50 unità la soglia fissata a 900 pettorali competitivi, a testimonianza che correre all’imbrunire è apprezzato, ma anche poter passare un intero weekend in riviera con la famiglia. Il percorso certificato Fidal di km.21,097 attraversa entrambi i paesi comunali, toccando il porto, l’Isola dei Platani, la borgata, il centro di Igea Marina, il Castello Benelli, la chiesa di Bordonchio e ovviamente il Lago dei Gelsi, da cui prende nome la gara (il Valletta non esiste più). Saranno al via i campioni in carica con l’intento di difendere il trono: Andrea Soffientini, che troverà nei compagni della Dinamo, Benhamdane e D’Altri, validi antagonisti, al pari di El Haissoufi, e Marika Accorsi, ormai ai piani alti italiani della specialità, alla quale cercheranno di stare attaccate le nostre Ceccolini, Ottaviani e forse addirittura Moroni. Previste anche le camminate di km.9 e 5,5, come da regolamento Corri in Romagna.

Orvieto

Sempre per i colori della Dinamo ai Campionati Italiani Master sui 5 km stradali ha centrato il bersaglio grosso Nicholas De Nicolò (M35), alla pari degli intramontabili 75enni Araldo “Loris” Viroli (Atl. Avis Castello) e Lucia Soranzo (Atl. 85 Bcc Faenza). Argento F70 per Antonia Vicario (Gs Lamone).

Camminate

Oggi a Russi la Camminata Salotti Casadio (17, km.9) e domattina a Ponte Nuovo di Ravenna, la 49a StraRavenna (9, km.8), con annessa la 6a tappa del Gp Promesse di Romagna.