Podismo, StraRiccione: tutto esaurito per la 10 km di domenica 29 marzo

Riccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione: domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai storico che anche quest’anno registra il tutto esaurito già da alcuni giorni. Sono infatti sold out gli oltre 900 pettorali, assegnati tramite la piattaforma Endu e le società sportive locali, per partecipare alla storica corsa competitiva di 10 chilometri, omologata Fidal nazionale e inserita nel calendario Corri Romagna 2026. A questa si affianca, per la prima volta, la gara non competitiva cronometrata sulla stessa distanza, che contribuisce a confermare la StraRiccione come un grande evento sportivo di richiamo nazionale.

Accanto alla 10 chilometri, il programma prevede anche la tradizionale camminata ludico-motoria di 5,5 chilometri, con iscrizioni aperte la mattina stessa dell’evento. Un’occasione preziosa per vivere la città in modo diverso, condividendo una piacevole passeggiata tra le vie cittadine e il lungomare, immersi nella bellezza di una giornata di primavera.

La StraRiccione si conferma dunque come un evento sportivo aperto a tutti: corridori, camminatori, appassionati, famiglie, sportivi, gruppi di amici, atleti con stroller, in un clima inclusivo e conviviale che rappresenta uno dei suoi aspetti più autentici e apprezzati, offrendo a ciascuno la possibilità di partecipare secondo il proprio ritmo e le proprie esigenze. Come di consueto, sono previsti premi per gli atleti e le società partecipanti, oltre a un premio di partecipazione per tutti gli iscritti.