Podismo, sole e divertimento per la “Cervia Run” - VIDEO GALLERY

Successo per il Cervia Run con un migliaio e più di partecipanti, tanto che gli organizzatori del Domani Arriva Sempre e del Bagno Marco hanno spostato il via di mezz’ora Una bella mattinata di primavera ha fatto da sfondo alla “manifestazione curata dagli appassionati organizzatori del Bagno Marco 184. Un successo di partecipanti e di pubblico, con una marea di gente per il primo week-end di primavera. Il programma per appassionati e sportivi prevedeva due gare competitive da 21 km e 10,5 km e una camminata non competitiva di 5 km, in percorsi cittadini, da Cervia a Milano Marittima e Pinarella. Una festa con oltre mille partecipanti e iscrizioni sold-out fin dai giorni scorsi.

Anche Giorgio Calcaterra in gara

Tra i partecipanti anche l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, vincitore di 12 edizioni della 100 km del Passatore, un’icona di questo sport festeggiatissimo dagli altri partecipanti: “Essere in Romagna per me è sempre bello, perché è la regione del Passatore e poi c’è il mare, un simbolo di libertà. Il fatto che mi si chieda un autografo o una foto è sempre un’emozione...grazie a tutti”.