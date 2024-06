Podismo, Soffientini fa il bis alla “Maratonina dei Laghi” di Bellaria

In 1.500 hanno onorato sabato al tramonto il mezzo secolo di vita della “Maratonina dei Laghi”. Tra questi quasi mille agonisti sono scattati alle 19 da piazzale Kennedy di Bellaria per coprire i km 21,097 Certificati Fidal, con in testa tante canotte della Dinamo Sport, organizzatrice di un evento che dal 2019 saluta un suo tesserato come vincente. La striscia si allunga, grazie al milanese Andrea Soffientini trionfatore in 1.08’50”, battendo come nel 2023, il compagno di colori Benhamdane (a 30”), mentre Bianco conquista il bronzo (a 1’10”).

Seguono in classifica Eddami (a 1’33”), D’Altri (a 2’43”), El Haissoufi (a 6’11”), Galassi (a 6’25”), e Marika Accorsi che frantuma il personale di 1’36”, portandolo a 1.15’16”. La 25enne ferrarese del Cus Parma, quest’anno si era già migliorata sui 5.000 (16’08”62) e 10.000 in pista (33’34”89) e sui 5 km stradali (16’31”), e con questo crono si installa in undicesima posizione stagionale tra le italiane. La sua presenza ha stimolato a correre più forte di sempre anche le romagnole della Dinamo, Sara Ceccolini (1.20’44”) e Chiara Camporesi (1.27’19”), ma anche Valentina Fontanelli (1.28’27”), che precede la Leardini (1.28’39”).

Ori di categoria per Gandini, Succi, Pellegrini, Cattaneo, Boi, Maino, e tra gli over 65 Moroni, dove Viroli (M75) ha stampato un altro entusiasmante 1.34’25”. Nel settore femminile Baratta, Belvedere, Cortona e Canarecci. La Dinamo ha vinto anche la classifica societaria a punteggio.

Cortina

Ottimo riscontro per la Dinamo anche dalla marchigiana Alice Guerra, che ha colto il bronzo nella famosa “Cortina-Dobbiaco”, coprendo i 30 km della vecchia ferrovia in 2.03’56”, a soli 2’12” dalla vincitrice Straneo.

Comacchio

Sugli 8.500 metri del “Gp 11 Ponti” argento per Celeste Ferrini, in 34’07”.

Badia Prataglia

Successo romagnolo sui 50 km (D+ 3.000 m.) del “Trail Sacred Forests” grazie a Luca Zamagni (5.21’54”) ed argento femminile ad opera di Oana Alina Popa (6.51’36”).