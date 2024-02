Podismo, Societari Regionali: tempo di gran finale

Domattina si concluderanno i Societari Regionali di Cross, con l’assegnazione degli ultimi sei titoli. L’Imola Sacmi Avis domina tra i Ragazzi ed è terza con le Cadette, l’85 Bcc Faenza è seconda tra i Cadetti, seguita dal Golden Club Rimini, ed anche l’Icel Lugo è seconda tra le Ragazze. Nel settore Master tra gli uomini guida l’Avis Castel San Pietro, mentre tra le donne l’85 Faenza rincorre la Casone. Saranno assegnati anche i titoli in tutte le categorie, comprese le prove corte Senior (km.3). Proprio qui il favorito sarà Ricciardi, mentre sui 10 km Venturelli e Traibi hanno chance tra gli under 23 e c’è curiosità per il debutto del riccionese Zanni, concittadino della Mercatelli, favorita sugli 8 km femminili. Due terzetti tra gli Junior ci potrebbero regalare medaglie: Ricci, Schiaratura e Sintoni tra i maschi e Alessandri, Crociani e Rai tra le femmine. Assente Achille Alessandri, cannibale delle prime due prove tra gli Allievi, punteremo comunque su Peruguni e Lami, ma l’altro Achille, Beccari, cercherà l’en plein in queste tre prove tra i Ragazzi, sperando di accogliere sul podio anche Gaudenzi e Polpettini. Tra le pari età fari puntati su Castagnari, Farnè e Fenati, ed infine tra i Cadetti il trio Tamagnini, Grossi e Ghiselli può dire la sua. Il totale delle medaglie sarà corroborato da non meno di 20 che arriveranno come sempre dal settore Over 35.

Fusignano

Per una stagione che volge al termine, quella su strada inizia ufficialmente in Romagna, domattina con la 43a “Fusoloppet”, che propone come sempre dalle 9,30 una agonistica di km 21. La Podistica Avis accoglierà il popolo dei runners in Piazza Corelli, dove al termine distribuirà quasi 200 premi individuali e i primi punti del Campionato Territoriale Uisp su strada. A calamitare l’interesse dei bookmakers tra gli uomini saranno Bianco, El Haissoufi ed i fratelli Elia ed Emanuele Generali, ma di certo Bonoli, Bugli, Poggi, Scardovi e Tavalazzi non staranno a guardare. Da prendere con le molle l’ironman Mattia Ceccarelli e l’idolo di casa Linari. In campo femminile Ferrini, Leardini e Mancin faranno fatica ad arginare la prorompente Federica Moroni.