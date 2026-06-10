Podismo, sabato a Cesena la Notturna di San Giovanni: l’arrivo sarà in Piazza della Libertà

Si è svolta ieri sera presso il Palazzo del Ridotto, la presentazione dell’edizione 2026 della storica Notturna di San Giovanni, gara podistica che richiama a Cesena migliaia di appassionati della corsa e della camminata sportiva organizzata dal Gruppo Podistico Endas Cesena. L’appuntamento torna sabato prossimo a partire dalle 20. La conferenza dal tema “Sport, Repubblica e Costituzione” scelto in coincidenza con gli 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica, moderata da Paolo Severi, presidente provinciale Endas ha avuto inizio con l’illustrazione delle novità di quest’anno da parte di Carlo Mularoni, presidente del GP Endas Cesena, e che riguardano un nuovo rettilineo d’arrivo in Piazza della Libertà comune a competitivi e non, le gare a staffetta per bambini fino ai 10 anni in collaborazione con l’Atletica Endas e quella con l’Associazione Italiana Celiachia che curerà specifici alimenti presso i ristori.

Dal punto di vista agonistico, oltre ai già numerosi premi individuali (90) e di società (20), si aggiungerà il GPM della Ridolfi al primo e alla prima atleta che vi transiteranno e che arriveranno poi al traguardo, nonché il Memorial Casalboni che si aggiudicherà l’80° classificato della competizione. La presentazione della maglietta ufficiale di quest’anno riporta l’articolo 33 della Costituzione che cita l’importanza dello sport nella vita e nello sviluppo sociale di ogni comunità.