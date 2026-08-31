Podismo, Ravenna Park Race: domenica 6 settembre l’edizione 2026 lungo il Parco del Delta del Po

Nata nel 2019 e cresciuta anno dopo anno, la Ravenna Park Race è ormai un appuntamento atteso da chi ama vivere lo sport all’aria aperta. Runner, trail runner e camminatori torneranno a ritrovarsi domenica 6 settembre 2026 per l’ottava edizione della manifestazione, organizzata da Ravenna Runners Club e capace di coniugare attività fisica, scoperta del territorio e rispetto per l’ambiente.

A fare da scenario alla giornata saranno ancora una volta gli spazi naturali del Parco del Delta del Po e della Pineta di San Vitale, tra sentieri, sterrati, pini e lagune. Partenza e arrivo saranno ospitati al Casal B Sport, in via Spallazzi a Casal Borsetti, sede che fungerà da punto di riferimento per partecipanti e accompagnatori. Il via è fissato per le ore 9.00.

Due le proposte previste per l’edizione 2026: un trail running competitivo di 21,097 km, rivolto a chi desidera mettersi alla prova nella corsa in natura, e un’ecopasseggiata di 10 km, pensata per chi preferisce scoprire il paesaggio con un passo più rilassato. Due modi diversi di vivere la manifestazione, accomunati dal piacere di muoversi in uno degli ambienti più suggestivi del territorio ravennate.

In entrambi i casi, runner e camminatori attraverseranno gli stradelli del Parco del Delta del Po, immersi in un ecosistema modellato dalla natura nel corso dei secoli. I percorsi si snoderanno tra i sentieri della Pineta di San Vitale, con il suo ricco sottobosco, e le lagune salmastre collegate al mare, attraversate da canali sui quali sorgono i caratteristici casoni da pesca. Tra i luoghi più suggestivi, la Pialassa della Baiona, popolata da numerose specie di uccelli, tra cui gli aironi, e la massicciata di Casal Borsetti, che offrirà un tratto affacciato sul mare di settembre. Confermato anche il passaggio nella cosiddetta zona “della palude”: in base alle maree, i partecipanti potranno scegliere se allungare il percorso di circa 200 metri correndo all’asciutto oppure affrontare fango e acqua, per vivere fino in fondo lo spirito più autentico del trail.