Podismo, Ravenna Park Race: domenica 6 settembre l’edizione 2026 lungo il Parco del Delta del Po

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  • 31 agosto 2026
Podismo, Ravenna Park Race: domenica 6 settembre l’edizione 2026 lungo il Parco del Delta del Po

Nata nel 2019 e cresciuta anno dopo anno, la Ravenna Park Race è ormai un appuntamento atteso da chi ama vivere lo sport all’aria aperta. Runner, trail runner e camminatori torneranno a ritrovarsi domenica 6 settembre 2026 per l’ottava edizione della manifestazione, organizzata da Ravenna Runners Club e capace di coniugare attività fisica, scoperta del territorio e rispetto per l’ambiente.

A fare da scenario alla giornata saranno ancora una volta gli spazi naturali del Parco del Delta del Po e della Pineta di San Vitale, tra sentieri, sterrati, pini e lagune. Partenza e arrivo saranno ospitati al Casal B Sport, in via Spallazzi a Casal Borsetti, sede che fungerà da punto di riferimento per partecipanti e accompagnatori. Il via è fissato per le ore 9.00.

Due le proposte previste per l’edizione 2026: un trail running competitivo di 21,097 km, rivolto a chi desidera mettersi alla prova nella corsa in natura, e un’ecopasseggiata di 10 km, pensata per chi preferisce scoprire il paesaggio con un passo più rilassato. Due modi diversi di vivere la manifestazione, accomunati dal piacere di muoversi in uno degli ambienti più suggestivi del territorio ravennate.

In entrambi i casi, runner e camminatori attraverseranno gli stradelli del Parco del Delta del Po, immersi in un ecosistema modellato dalla natura nel corso dei secoli. I percorsi si snoderanno tra i sentieri della Pineta di San Vitale, con il suo ricco sottobosco, e le lagune salmastre collegate al mare, attraversate da canali sui quali sorgono i caratteristici casoni da pesca. Tra i luoghi più suggestivi, la Pialassa della Baiona, popolata da numerose specie di uccelli, tra cui gli aironi, e la massicciata di Casal Borsetti, che offrirà un tratto affacciato sul mare di settembre. Confermato anche il passaggio nella cosiddetta zona “della palude”: in base alle maree, i partecipanti potranno scegliere se allungare il percorso di circa 200 metri correndo all’asciutto oppure affrontare fango e acqua, per vivere fino in fondo lo spirito più autentico del trail.

Iscrizioni e ritiro pettorali

Le iscrizioni online per la Trail Running 21K rimarranno aperte fino alle ore 23.00 di mercoledì 2 settembre. Venerdì 4 e sabato 5 settembre saranno consentite le iscrizioni in presenza sia per la 21K che per la Eco Walking 10K al Pala De André – ingresso biglietteria, venerdì dalle ore 15.30 alle 19 e sabato dalle ore 10 alle 18. Domenica 6 settembre dalle ore 7.30 alle 8.50 al Park Race Village al Centro Sportivo CasalB Sport ritiro pettorali 21K per chi proviene da fuori provincia e iscrizioni alla 10K.

Chi vorrà approfittare di Ravenna Park Race per un ultimo weekend sui lidi ravennati pre e post gara, l’organizzazione ha stipulato una convenzione vantaggiosa con il Club del Sole che accoglierà tutti gli interessati al Marina Romea Easy Camping Village. Per approfittare della promozione, è possibile usufruire di alloggi a partire da Euro 20,00 a persona a notte, per un soggiorno minimo di due notti.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile consultare il sito web ravennaparkrace.com.

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