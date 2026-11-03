Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte: tutti gli appuntamenti del week-end

Un intero weekend all’insegna dello sport, della scoperta della città e delle emozioni da condividere. Ravenna si prepara ad accogliere la 27esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati al benessere, alla partecipazione e all’amicizia.
Accanto alla gara regina di 42,195 km, che si snoderà tra le meraviglie storiche e artistiche di Ravenna e sarà valida anche come Campionato Italiano Master 2026, spazio alla Mezza Maratona, tra le più veloci d’Italia, e alla 10K, che attraverserà le bellezze del centro storico. Ad arricchire il programma, tante iniziative ed eventi collaterali: dalla Dogs&Run, dedicata agli amici a quattro zampe, alla ENI Ravenna Family Run, una corsa e camminata non competitiva pensata per famiglie, bambini e appassionati di tutte le età, passando per il Festival dello Sport, organizzato in collaborazione con UISP e CSI.