Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte: tutti gli appuntamenti del week-end

Accanto alla gara regina di 42,195 km, che si snoderà tra le meraviglie storiche e artistiche di Ravenna e sarà valida anche come Campionato Italiano Master 2026, spazio alla Mezza Maratona, tra le più veloci d’Italia, e alla 10K, che attraverserà le bellezze del centro storico. Ad arricchire il programma, tante iniziative ed eventi collaterali: dalla Dogs&Run, dedicata agli amici a quattro zampe, alla ENI Ravenna Family Run, una corsa e camminata non competitiva pensata per famiglie, bambini e appassionati di tutte le età, passando per il Festival dello Sport, organizzato in collaborazione con UISP e CSI.

La Maratona di Ravenna dell’8 novembre 2026 sarà valida anche come Campionato Italiano Master di Maratona. L’assegnazione, ufficializzata dalla FIDAL lo scorso dicembre, consolida il legame tra la manifestazione organizzata da Ravenna Runners Club e i Campionati nazionali: si tratta dell’ottava assegnazione in dodici anni, considerando le quattro edizioni dei Campionati Italiani Assoluti e le quattro dei Master. Un nuovo riconoscimento per l’organizzazione e per Ravenna, che tornerà ad accogliere gli atleti in gara per i titoli tricolori di categoria. Dal 2015 ad oggi, infatti, la città è stata designata sede dei Campionati Italiani Assoluti nel 2015, 2018, 2019 e 2022 e dei Master nel 2016, 2019, 2022 e, appunto, nell’edizione del 2026.