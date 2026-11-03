Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte: tutti gli appuntamenti del week-end

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  • 03 novembre 2026
Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte: tutti gli appuntamenti del week-end

Un intero weekend all’insegna dello sport, della scoperta della città e delle emozioni da condividere. Ravenna si prepara ad accogliere la 27esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati al benessere, alla partecipazione e all’amicizia.

Accanto alla gara regina di 42,195 km, che si snoderà tra le meraviglie storiche e artistiche di Ravenna e sarà valida anche come Campionato Italiano Master 2026, spazio alla Mezza Maratona, tra le più veloci d’Italia, e alla 10K, che attraverserà le bellezze del centro storico. Ad arricchire il programma, tante iniziative ed eventi collaterali: dalla Dogs&Run, dedicata agli amici a quattro zampe, alla ENI Ravenna Family Run, una corsa e camminata non competitiva pensata per famiglie, bambini e appassionati di tutte le età, passando per il Festival dello Sport, organizzato in collaborazione con UISP e CSI.

Il porgramma

Venerdì 6 novembre

Ore 10.30 – apertura Expo Marathon Village. Il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e accoglierà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora il Palazzo Mauro De André di Ravenna. Chiusura Expo alle ore 19.00.

Sabato 7 novembre

Ore 9.15 – la seconda edizione di Shake Out Run a Ravenna, una corsa leggera e non competitiva per sciogliere i muscoli, scaricare la tensione pre-gara e condividere momenti di socialità con altri runner.

Ore 9.00 – apertura del Festival dello Sport nell’area esterna vicina all’opera d’arte “Grande Ferro” di Alberto Burri. Società affiliate UISP e CSI daranno vita ad una sorta di fiera dove provare diverse discipline e scoprire i segreti di tanti sport. Non mancherà Pompieropoli, camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco per i bambini, con un percorso pensato per loro a cura dell’Associazione nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco. Chiusura ore 16.00.

Ore 9.30 – apertura Expo Marathon Village al Pala De André. L’Expo rimarrà aperto fino alle ore 19.00.

Ore 10.15 – partenza ENI Ravenna Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti.

Ore 12 circa – partenza Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 8 novembre

Ore 7.15 – apertura Expo Marathon Village al Pala De André. L’Expo rimarrà aperto fino alle ore 9.30.

Ore 9.15 – start della Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Consar Ravenna Half Marathon 21K. A seguire la partenza di Correndo senza Frontiere, la 3,2 km riservata a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale.

Ore 10.15 – start della Martini Good Morning Ravenna 10K, la festa della città aperta a tutti, suddivisa in FAST e WALK.

Per tutti, arrivo in Via di Roma nell’area della Basilica di S. Maria in Porto e del MAR, Museo d’Arte Città di Ravenna.

I titoli tricolori Master

La Maratona di Ravenna dell’8 novembre 2026 sarà valida anche come Campionato Italiano Master di Maratona. L’assegnazione, ufficializzata dalla FIDAL lo scorso dicembre, consolida il legame tra la manifestazione organizzata da Ravenna Runners Club e i Campionati nazionali: si tratta dell’ottava assegnazione in dodici anni, considerando le quattro edizioni dei Campionati Italiani Assoluti e le quattro dei Master. Un nuovo riconoscimento per l’organizzazione e per Ravenna, che tornerà ad accogliere gli atleti in gara per i titoli tricolori di categoria. Dal 2015 ad oggi, infatti, la città è stata designata sede dei Campionati Italiani Assoluti nel 2015, 2018, 2019 e 2022 e dei Master nel 2016, 2019, 2022 e, appunto, nell’edizione del 2026.

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