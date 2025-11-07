Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte, inaugurato il villaggio al De Andrè - Gallery

Altri sport
/  Podismo
  • 07 novembre 2025
Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte, inaugurato il villaggio al De Andrè - Gallery
Si è alzato il sipario sul weekend della 26a edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Questa mattina (venerdì 7 novembre) sono state aperte le porte del Pala De André per dare il via all’Expo Marathon Village che proseguirà fino alle 19. Domani (sabato 8 novembre) apertura alle 9.30 e chiusura alle 19.

Il ritiro pettorali sarà disponibile negli stessi orari di apertura dell’Expo (oggi fino alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 19). Domenica ritiro dalle ore 7.15 alle 8.45 per Maratona e Half Marathon (solo per i residenti fuori provincia), e dalle 8 alle 9.30 per la Martini Good Morning Ravenna 10K.

Sabato 8

Ore 9.00 – apertura del Festival dello Sport e di Pompieropoli. Chiusura ore 17.00.

Ore 9.15 – prima edizione della Shake Out Run a Ravenna, una corsa leggera e non competitiva per sciogliere i muscoli, scaricare la tensione pre-gara e condividere momenti di socialità con altri runner.

Ore 9.30 – apertura dell’Expo Marathon Village al Pala De André. Chiusura ore 19.00.

Ore 10.15 – partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti.

Ore 12 circa – via alla Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 9

Ore 7.15 – apertura dell’Expo Marathon Village al Pala De André. L’Expo rimarrà aperto fino alle ore 9.30.

Ore 9.15 – partenza di Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e Consar Ravenna Half Marathon 21K. A seguire il via di Correndo senza Frontiere, riservata a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale.

Ore 10.15 – partenza della Martini Good Morning Ravenna 10K, suddivisa in FAST e WALK.

Per tutti, arrivo in Via di Roma nell’area della Basilica di S. Maria in Porto e del MAR, Museo d’Arte Città di Ravenna.

