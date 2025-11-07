Podismo, Maratona Ravenna Città d’Arte, inaugurato il villaggio al De Andrè - Gallery

Si è alzato il sipario sul weekend della 26a edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Questa mattina (venerdì 7 novembre) sono state aperte le porte del Pala De André per dare il via all’Expo Marathon Village che proseguirà fino alle 19. Domani (sabato 8 novembre) apertura alle 9.30 e chiusura alle 19.

Il ritiro pettorali sarà disponibile negli stessi orari di apertura dell’Expo (oggi fino alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 19). Domenica ritiro dalle ore 7.15 alle 8.45 per Maratona e Half Marathon (solo per i residenti fuori provincia), e dalle 8 alle 9.30 per la Martini Good Morning Ravenna 10K.