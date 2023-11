Podismo, Maratona Ravenna città d’arte 2023: Stefano Baldini testimonial VIDEO

Domenica 12 novembre 2023 torna a Ravenna la Craft Maratatona Ravenna Città d’Arte, una delle più importanti manifestazioni podistiche a livello nazionale. Entrata nella rete delle maratone patrocinate dell’UNESCO, ogni anno la gara attira in città corridori e accompagnatori per trascorrere un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura e del turismo.

- Venerdì 10 Novembre dalle ore 10.30 si aprirà l’Expo Marathon Village che accoglierà migliaia di runners e non solo. Ad ospitare il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora una volta, la struttura del Pala de André di Ravenna.

Sabato 11 il teatro protagonista sarà ancora il Pala de André. Il grande spazio all’aperto tornerà per un week-end ad animarsi come un tempo. Proprio dall’esterno del palazzetto, alle ore 10.15 la partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 12, alle ore 8.45 la partenza della Correndo senza Frontiere - Tutti insieme, la 3 km riservata ai disabili che quest’anno prenderà il via dalla Basilica di San Vitale per poi arrivare sul traguardo di via di Roma. Alle 9.15, per la prima volta dal Pala de Andre’, lo start della Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Ravenna Half Marathon 21K, mentre alle 10.15 il via della coloratissima Martini Good Morning Ravenna 10K, sempre dal Pala de Andre’. L’arrivo è invece previsto per tutte le distanze in Via di Roma.

Gli iscritti

Ad oggi, superati i 3000 iscritti nelle due gare competitive da 42 e 21 km, in rappresentanza di ben 50 nazioni, si aggiungono gli oltre 6000 che si sono già registrati per la Martini Good Morning Ravenna 10K. Al sabato, nella Family Run sono attesi oltre 1000 partecipanti da tutte le scuole di ogni ordine e grado e nella Dogs&Run è previsto il numero massimo di iscrizioni consentite di 350 amici a quattro zampe. Numeri in aumento che continuano ad avvicinarsi a quelli del 2019 in epoca pre-Covid. È bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente il via.

Top runner

Per l’edizione 2023 alla Maratona di Ravenna non mancheranno gli abituali top runner, che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi nel 2021: nella gara maschile da Elkana Langat (Ken) in 2.10’33” e quella femminile da Shyline Jepkorir Toirotich (Ken) in 2.29’17”. In questa 24esima edizione ci proveranno in campo maschile gli etiopi Chelimo Elias Kemboi p.b. 2.07’04”, Legesse Tamru Mekonnen p.b. 2.13’31”, Urga Abdo Kebede p.b. 2.18’17’’, e dal keniano Longelecha Paul Kamonai al debutto. Tra le donne le keniane Kibii Vitalyne Jemaiyo p.b. 2.32’, Leta Bikile Teferi al debutto, l’etiope Boku Zerfe Worku p.b. 2.36’56” e l’italiana Luna Silvia p.b. 2.44’44”. Nella Half Marathon record da battere nella gara maschile l’1.01’35” di Nyakundi Dickson Simba (Ken) nel 2022 e nella gara femminile l’1.11’30” sempre del 2022 di Maina Veronicah Njieri (Ken). Al momento confermati in campo maschile i keniani Kibor William p.b. 1.00’51”, Ken Cheruiyot Thobias p.b. 1.01’45’’, Tum David p.b. 1.03’04” e gli italiani Pasquale Selvarolo p.b. 1.02’ e Lorenzo Lotti 1.13’01”. Tra le donne l’etiopi Alemayehu Malkam Tassew p.b. 1.11’35”, Betselot Tadesse p.b. 1.11’55”, e le italiane Marie Gorette Subanu p.b. 1.14’03”, Anna Spagnoli p.b. 1.15’51” e Sara Carnicelli p.b.1.16’11”.

Il percorso di maratona e mezza maratona

Quest’anno il percorso della Maratona di Ravenna Città d’Arte sarà completamente rinnovato. La nuova location di partenza per tutte e tre le distanze è solo l’inizio di un nuovissimo percorso. Subito dopo la partenza, i runners potranno ammirare la Darsena di Città arredata con la sua nuovissima passerella in legno che rende il luogo uno dei più cool di Ravenna. Successivamente, per la prima volta, la Maratona e la Mezza Maratona passeranno dal quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic). Proseguendo, il percorso si snoderà tra le bellissime vie della città toccando, ancora una volta, tutti gli otto monumenti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, ma anche la Tomba di Dante e altri siti. Il tracciato sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del centro storico e nelle zone più caratteristiche. Dopo i primi 18Km insieme, le strade delle due distanze si divideranno all’altezza della Rotonda Gran Bretagna: quando, la Maratona proseguirà verso Classe e la Mezza tornerà indietro alla volta di via di Roma. Prima dell’arrivo suo arrivo, la Maratona prenderà la direzione di Punta Marina Termesenza però arrivarci come nelle edizioni precedenti per poi proseguire la strada verso il traguardo di via di Roma.

Il percorso della 10K

Anche per la 10K le novità si uniranno alle conferme, infatti, la Martini Good Morning Ravenna partirà dal Pala de Andre’ con un’ora di ritardo rispetto alle altre due distanze mantenendo sostanzialmente quasi tutto il percorso invariato che si concentrerà sulle bellezze storiche del centro della città. Una grande novità di quest’anno, però, si concentrerà sull’arrivo. Infatti, per evitare assembramenti sul traguardo di via di Roma, ai partecipanti della 10K sarà riservato un traguardo esclusivo posizionato 100 metri prima dell’altro per permettere un deflusso dei partecipanti sicuro e adeguato.

La medaglia

La medaglia merita un racconto a parte. La dodicesima meraviglia di Annafietta è un nuovo gioiello assemblato come sempre a mano nel suo laboratorio artigianale che mira ad ispirarsi al patrimonio bizantino. Per questo viene ripreso il dettaglio di uno dei mosaici bizantini che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In questo caso, l’ispirazione arriva dai ricami della casula di Sant’Apollinare, primo vescovo di Ravenna, ritratto al centro dell’abside della Basilica di Sant’Apollinare in Classe. La veste del patrono della città di Ravenna è ricamata con piccoli particolari in tessere d’oro che ricordano delle piccole Api.