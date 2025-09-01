Podismo, la Ravenna Park Race torna domenica 7 settembre

Un appuntamento che unisce natura e sport e che, ormai dal 2019 ad oggi, ha saputo ritagliarsi un proprio spazio nelle agende degli appassionati di running, ma anche in quelle degli amanti del trail, del walking e, soprattutto, della natura incontaminata. Domenica 7 settembre torna per la sua settima edizione la Ravenna Park Race, organizzata come sempre dall’associazione Ravenna Runners Club.

Girata ormai la pagina delle vacanze estive, con le ultime occasioni di svago da cogliere al volo, ecco un settembre che si preannuncia ricchissimo di eventi sportivi, ad iniziare proprio dalla gara che sarà ospitata ancora in una porzione della vastissima area del Parco del Delta del Po, alle spalle delle località dei Lidi Nord di Ravenna. Partenza alle ore 9 da Casalborsetti e arrivo nella stessa cittadina, ma percorso che toccherà ancora zone di Marina Romea e Porto Corsini, addentrandosi nei sentieri della pineta e non solo. Il Park Race Village, punto di ritrovo e di riferimento per tutti, sarà allestito ancora al Centro Sportivo CasalB Sport in via Spallazzi a pochi passi dall’area di partenza.

Saranno due i percorsi, sempre apprezzatissimi dai partecipanti e dunque confermati anche nel 2025: Trail Running 21K ed Eco Walking 10K. La gara competitiva sui 21 km si dipanerà su un tracciato senza dislivelli di rara bellezza per gli occhi e con le gambe messe alla prova da terreni diversi nel corso dei vari passaggi, dalla spiaggia allo sterrato e non solo. Coloro che vorranno invece godere delle bellezze della natura camminando potranno optare per l’Eco Walking da 10 km.

In entrambi i casi, runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema come quello del Parco del Delta del Po che la natura ha saputo creare nel corso di centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci di un ricco sottobosco, e le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli, tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casalborsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre. Insomma, un appuntamento con la natura e la magia che sanno regalare questi luoghi in un periodo particolare come quello di fine estate. Il tutto con un pizzico di incognita in più dettata dalla novità 2025: nella cosiddetta zona “della palude”, in base alle maree, i partecipanti potranno scegliere se allungare di circa 200 metri il tragitto correndo all’asciutto, oppure affrontare il tratto di fango e acqua, tipico dei trail più autentici.