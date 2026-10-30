Podismo, la messa del maratoneta sabato 7 novembre alla vigilia della Maratona di Ravenna

Un momento di incontro, condivisione e preghiera per accompagnare i runners alla vigilia della Maratona di Ravenna, che si correrà domenica 8 novembre. È questo il valore della Messa del maratoneta, grande novità inserita quest’anno nel cartellone delle iniziative legate alla corsa ravennate. Promossa da Azione Cattolica Ravenna-Cervia e dal comitato territoriale CSI di Ravenna, in collaborazione con Ravenna Runners Club, sarà celebrata sabato 7 novembre alle 18.30 nella Basilica di San Francesco. A officiare la Messa sarà don Pietro Parisi, assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica Ravenna-Cervia. L’invito non è rivolto soltanto ai maratoneti e agli appassionati di corsa, ma a tutto il mondo sportivo: atlete e atleti di ogni età e disciplina, allenatori, dirigenti, volontari, famiglie e cittadini, proprio a volere sottolineare il valore dello sport come esperienza che va oltre la competizione e il risultato, capace di educare all’impegno, al rispetto, alla solidarietà e alla condivisione. Le atlete e gli atleti sono inoltre invitati, se lo desiderano, a indossare le divise o i colori delle proprie società sportive, come segno di appartenenza. I promotori della Messa rivolgono un invito particolare anche alle società sportive del territorio, affinché partecipino con i propri atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, a prescindere poi dalla presenza ad una delle tre corse della domenica: la Maratona, la Mezza maratona e la Martini good morning Ravenna, la non competitiva di 10 chilometri.

Al termine della Messa si terranno la Preghiera del maratoneta e la benedizione delle atlete e degli atleti, un momento significativo rivolto a tutti coloro che vivono lo sport, indipendentemente dalla disciplina praticata e dal livello agonistico.