Podismo, il Gran Premio Liberazione 2026 cambia data e si corre il lunedì di Pasqua

Nuova data per il Gran Premio Liberazione, la classica podistica di Alfonsine giunta alla sua edizione numero 42. La prova infatti si sposta al 6 aprile, Lunedì di Pasquetta, offrendo una maniera nuova di festeggiare, magari smaltendo un po’ del pranzo pasquale... La gara romagnola ha un illustre passato nel corso del quale per lunghi anni era stata allestita la mezza maratona. Da qualche stagione si è virato verso i 10 km, inseriti nel Campionato Provinciale Uisp, al fianco dei quali sono previste le passeggiate ludico-motorie di 10 oppure 2,5 km.

Partenza alle ore 9:30 per affrontare un percorso decisamente filante, disegnato toccando i dintorni della cittadina, con lo start fissato in Piazza Gramsci, sede anche dell’arrivo.

La quota di adesione alla corsa è di appena 10 euro se si procede entro il 2 aprile, altrimenti si passa a 15 euro il giorno di gara, con chiusura appena 10 minuti prima del via. Premio speciale per i vincitori assoluti, il maschile offerto dall’A.N.P.I., di Alfonsine, quello femminile dedicato alla memoria di Nadia Luzzaro. Previsti anche ben 119 premi di categoria. Verranno premiate anche tutte le società con almeno 10 partecipanti al via. Un’occasione da non perdere, per un Lunedì dell’Angelo diverso dal solito.

Per informazioni: Podistica Alfonsinese, podalfonsinese@gmail.com