Podismo, ecco la medaglia della maratona Ravenna Città d’Arte 2025

È stata presentata questa mattina la splendida medaglia dell’edizione 2025 della maratona di Ravenna Città d’Arte in programma domenica 9 novembre. È già possibile iscriversi attraverso questo link.

La medaglia è un gioiello d’arte bizantina firmato ancora da Annafietta che, dal 2011, realizza a mano vere icone del mosaico ravennate, uno degli elementi cardine della manifestazione in programma quest’anno domenica 9 novembre.

La medaglia 2025, assemblata come sempre nel laboratorio artigianale a due passi dalla Basilica di San Vitale, prende ispirazione da un particolare presente sopra uno degli archi dello stesso luogo di culto, ma che viene rappresentato anche in molti altri edifici storici bizantini. L’idea del nuovo monile nasce dalla caratteristica dei mosaici di epoca paleocristiana, spesso caratterizzati da meravigliose cornici che separano i pannelli decorativi, veri e propri muri interamente decorati a mosaico che raccontano e rappresentano storie ed immagini diverse fra loro.

Il motivo di questa cornice rappresenta una sorta di piramide incrociata che andrà a contornare la medaglia stessa, accompagnata da un fascione rosso su un fondo oro. E proprio il rosso e l’oro saranno i colori caratterizzanti il nuovo gioiello. A differenza di quella realizzata nella passata edizione, la medaglia 2025 presenta quindi una forma verticale e porta con sé un messaggio di unione rappresentato dalla cornice come legame della potenza delle immagini e dell’espressività del mosaico che a Ravenna illumina con i suoi riflessi millenari gli otto monumenti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

Come per le edizioni precedenti, la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande per i finisher della Maratona sui 42K, una versione leggermente più piccola, toccherà ai runner della Consar Ravenna Half Marathon. Infine, la versione minore sarà creata per la Good Morning Ravenna 10K. Ed in più una medaglia dedicata alla Dog & Run.

“Ancora una volta – spiega Annafietta, autrice delle medaglie – l’idea della medaglia della Maratona di Ravenna prende spunto da un dettaglio della Basilica di San Vitale. Un particolare che però, questa volta, si può ritrovare facilmente in tante altre opere musive sparse per la città e che rappresenta una sorta di ponte, di connessione fra loro. Tra le caratteristiche dei mosaici bizantini ci sono sempre state le cornici, colorate, sgargianti e sinuose. Un elemento che spesso ha avuto la funzione di collante tra opere diverse o tra racconti trasposti in mosaico. E proprio questa idea di unione della quale nel mondo c’è tanto bisogno, ci ha portato a questa scelta”.

“Come ogni anno – sottolinea Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – la medaglia rappresenta un simbolo del nostro territorio in tutta la sua arte e cultura. Da oggi e fino al prossimo novembre questo capolavoro realizzato interamente a mano girerà il mondo per promuovere il nostro evento sempre più unico. Un elemento che ci caratterizza da tempo e che, ne sono certo, porterà in città migliaia di runner e non solo perché parte di un racconto e di una storia millenaria, ma ancora oggi attuale nei colori e nelle suggestioni”.