Podismo, domenica 6 ottobre a Imola il 55° Giro dei Tre Monti

Il Giro dei Tre Monti 2024 festeggia il 55° compleanno nel segno di due novità. La prima è la data: dal previsto 13 ottobre al 6 ottobre causa la vicinanza con le Finali Mondiali Ferrari (16-21 ottobre). E di orario, visto che la gara domenicale scatterà alle 9 e non più alle 9.30: “Non potevamo essere certo noi ad interrompere una tradizione come quella della Tre Monti – è intervenuto così il direttore generale dell’Autodromo Pietro Benvenuti – e allora siamo riusciti a trovare un accordo con l’organizzatore Marino Casadio, una persona squisita che cercheremo sempre di sostenere in ogni modo”. Così il responsabile Marino Casadio. “Speriamo di ripetere i 3.200 iscritti dello scorso anno e i 200 delle gare giovanili del sabato, senza dimenticare che, grazie alla collaborazione con Montecatone, ci saranno 5 atleti paralimpici riminesi che faranno il giro dei Tre Monti insieme a 15 assistenti della Leopodistica, chiamati a turno a spingerli”.