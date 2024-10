Podismo, domenica 3 novembre il “Giro dei Gessi” a Cesena

La gara competitiva, di 16 chilometri, è aperta a tutti gli atleti regolarmente tesserati a società affiliate Uisp, Fidal, Runcard o a qualunque atleta in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità e recante la dicitura “Atletica leggera” fra gli sport per cui è rilasciato.

È possibile pre-iscriversi, al costo di 15 euro fino a domani, giovedì 31 ottobre presso gli uffici UISP di Cesena in via Cavalcavia 709 oppure inviando il modulo di iscrizione e la copia di avvenuto pagamento all’indirizzo cesena.forlicesena@uisp.it o con procedura online ENDU. In alternativa ci si potrà iscrivere nel corso della mattinata di domenica 3 novembre (entro le ore 9) compilando il modulo individuale o di gruppo.

La camminata ludico-motoria, che sarà guidata da istruttori professionisti, prevede due percorsi di 11 e 6 chilometri. In questo caso agli iscritti verrà richiesto un contributo pari a 5 euro. La partenza è prevista entro le ore 9:30 e sarà possibile anche prendervi parte con il proprio cane. Per tutte le altre informazioni, per conoscere il circuito e per scaricare i moduli richiesti al momento dell’iscrizione: https://www.uisp.it/forlicesena/podismo/giro-dei-gessi.

UISP organizza la 47ª edizione del Giro dei Gessi con la collaborazione delle società sportive Hippo Dog - Sport Time ssd – Pol 5 Cerchi – Pol Santandrea in Bagnolo – asd Ecology Team e il centro Ft Studio.