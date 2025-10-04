Podismo, domenica 19 ottobre a Cesena torna “Una corsa fuori dal comune”

Domenica 19 ottobre va in scena la seconda edizione di “Una corsa fuori dal comune” organizzata dalla sezione podismo della polisportiva Nuova Virtus Cesena. Due le proposte per gli atleti: una gara competitiva di 18 km (partenza alle 9.30) e una camminata e Nordic Walking su percorsi da 6 e 10 km. Il tracciato si snoda tra Sorrivoli, Saiano, Rio Eremo e la sede della Nuova Virtus in via Falconara, dove è stato fissato il ritrovo. Parte del ricavato sarà devoluto all’Irst “Dino Amadori” di Meldola.

