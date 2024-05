Podismo, De Nicolò e Facciani salgono sulla Torre

Un 44° “Giro della Torre” che ha superato i già lusinghieri resoconti degli ultimi anni, aumentando le presenze in tutti i settori, con 1.300 nel totale e ben 205 Under 16 nella prova giovanile. La gara agonistica ha visto ai nastri di partenza 430 concorrenti a sfidarsi nella prova di 10 km in circuito.

Tre giri senza tirare il respiro che ha richiamato in piazza Mazzini tanto pubblico. Al via, davanti a Casa Pascoli, si è formato un quartetto con Nicholas De Nicolò e Lorenzo D’Altri, romagnoli della Dinamo Sport e i quotati italo-marocchini Hajjaj El Jebli ed Hicham Boufars che vantavano i favori del pronostico, in funzione di un curriculum di alto livello.

Invece De Nicolò ha seguito lo strappo tentato da El Jebli a metà del secondo giro e al passaggio del suono di campana, il pubblico ha accolto con un boato il suo tentativo di fuga. L’igeano si sentiva bene e l’autostima è aumentata quando il campione in carica non è riuscito a rientrare, così l’ultimo chilometro è stata passerella per tornare sul gradino più alto del podio, con l’ottimo crono di 31’10” e un margine di 16”. La lotta per il bronzo ha visto prevalere Boufars (a 27”), su D’Altri (46”), più lontani Benhamdane (1’15”), Bugli (1’39”), El Haissoufi (1’53”), Martinelli (2’04”), Linari (2’09”) e Bonoli in 33’29”. Senza invece la prova in rosa, perché nonostante i tre figli da gestire e i pochi chilometri di allenamento, Martina Facciani (Avis Castel San Pietro) è piombata sul traguardo dopo 36’, staccando di 1’44” la Ceccolini al nuovo personale. Sul podio anche la Ferrini (a 4’15”) che ha vinto una bella sfida su Camporesi (a 4’20”) e Valente (a 4’25”). Gli altri vincitori di categoria sono Poggi, Amadio, Cavalli, Beccari, Valeri, Virgili e tra le donne Nanu e Frisoni. La graduatoria dei team a punteggio va all’Avis Castel San Pietro sulla Dinamo Sport.