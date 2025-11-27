Podismo, a Savignano torna la Podistica di Santa Lucia: via alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la 51esima Podistica di Santa Lucia – Romagna In – 9° Memorial Paci – Trofeo Paci è fissata per domenica 7 dicembre, con partenza alle 9,30 da via Rubicone destra, 220 a Savignano sul Rubicone. Si tratta di una gara competitiva di 13,650 chilometri che attraversa i Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo ed è organizzata dall’Acsd Ridetowin, con il patrocinio di Comune di Savignano sul Rubicone, Cip, Comitato italiano paralimpico, Unione italiana sport per tutti e Aism Forlì (Associazione italiana sclerosi multipla).

“La corsa si svolge lungo un percorso amato ed apprezzato dai tanti che ogni anno non perdono questo appuntamento – spiega Massimiliano Evangelisti di Ridetowin -. C’è chi si cimenta nella gara vera e propria, che prevede premiazioni sul percorso competitivo alle prime tre posizioni assolute uomo e donna e alle prime tre posizioni di categoria uomo e donna, e anche chi invece partecipa per godersi la passeggiata non agonistica lungofiume, su itinerari di 13,650, 6,5 e 2,5 chilometri”.

Una particolare edizione rivolta alla solidarietà. Il ricavato della corsa non competitiva di 6,5 e 2,5 chilometri verrà donato all’Aism Forlì.

“Sport e solidarietà si fondano sui medesimi valori – commentano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore allo Sport Alessio Tomei -. Attenzione e cura, allenamento, rispetto, dedizione, lealtà, capacità di vedere l’altro. Questa iniziativa rappresenta da sempre la nostra città, porta nel nome la patrona, è uno dei tanti momenti in cui dimostriamo di saper fare comunità e di saperlo fare nel migliore dei modi”.

Le iscrizioni si chiuderanno allo scoccare della mezzanotte del 4 dicembre e potranno effettuarsi sul sito https://www.ridetowin.it/. Si ricorda che le persone con disabilità e accompagnatore potranno fruire della quota d’iscrizione gratuita, previa comunicazione.

Per ulteriori informazioni 339-8547010 (Massimiliano) e pagine social FB - IG Acsd Ridetowin.