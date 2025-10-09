Podismo, a Imola riecco il Giro dei Tre Monti edizione 56

Non una semplice corsa, ma anche e soprattutto “un pezzo” della città stessa. Questo è il Giro dei Tre Monti, giunto alla 56esima edizione e presentato ieri nella Sala Ayrton Senna di quell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari da dove, alle 9 di domenica 19 ottobre, prenderà il via. Tante le novità, compreso proprio l’orario dello start (tipico degli eventi podistici della Città metropolitana di Bologna) anticipato di 30’ rispetto alla tradizione, ma alla fine ciò che caratterizza la Tre Monti, come ha sottolineato giustamente il presidente dell’Atletica Imola Massimo Cavini è «essere arrivati a 56 edizioni, come pochissime altre gare podistiche in Italia, cambiando il minimo indispensabile, specie sul percorso. L’esercito dei volontari, la presenza del tessuto economico imolese e la vicinanza delle istituzioni fanno il resto”.

Macchina collaudata

Proprio l’Atletica Imola, che ha superato quest’anno (sezione Triathlon compresa) i 500 tesserati, è il motore del Giro dei Tre Monti e il sindaco Marco Panieri lo ha giustamente sottolineato: «L’altro giorno ho incontrato – ecco le sue parole – il ministro dello Sport Andrea Abodi e proprio lui ha detto che la grande fortuna del nostro territorio, oltre ad un contenitore perfetto come l’Autodromo, sta proprio nell’associazionismo sportivo. A Imola, ormai, siamo a 30 impianti coperti, altrettanti scoperti e 140 società sportive, fra le quali sicuramente merita un applauso l’Atletica Imola, perché gestisce il Romeo Galli e produce atleti di qualità. Il Giro dei Tre Monti rappresenta un’eccezionale opportunità, confermata anche dalla presenza di 14 fisioterapisti dell’Università di Bologna».

Obiettivo 3.000