Podismo, a Imola riecco il Giro dei Tre Monti edizione 56

Non una semplice corsa, ma anche e soprattutto “un pezzo” della città stessa. Questo è il Giro dei Tre Monti, giunto alla 56esima edizione e presentato ieri nella Sala Ayrton Senna di quell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari da dove, alle 9 di domenica 19 ottobre, prenderà il via. Tante le novità, compreso proprio l’orario dello start (tipico degli eventi podistici della Città metropolitana di Bologna) anticipato di 30’ rispetto alla tradizione, ma alla fine ciò che caratterizza la Tre Monti, come ha sottolineato giustamente il presidente dell’Atletica Imola Massimo Cavini è «essere arrivati a 56 edizioni, come pochissime altre gare podistiche in Italia, cambiando il minimo indispensabile, specie sul percorso. L’esercito dei volontari, la presenza del tessuto economico imolese e la vicinanza delle istituzioni fanno il resto”.