Podismo, a Imola il Giro dei Tre Monti torna domenica 4 ottobre

L’Atletica Imola Sacmi-Avis, con il patrocinio del Comune di Imola, organizza il Giro dei Tre Monti di Imola, orgoglio del podismo locale e classica nazionale di corsa su strada, che nel 2026 taglia il traguardo della 57^ edizione.
Domenica 4 ottobre insieme alla gara competitiva Fidal, sul tracciato di 15,3 km (in parte all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ed in parte su percorso collinare panoramico denominato “Giro dei Tre Monti”), si terranno contemporaneamente anche le camminate ludico motorie di 15,3 km (sullo stesso tracciato della gara) e di 5 km (solo all’interno dell’Autodromo). Il ritrovo è per tutti nella zona Paddock dalle 7.30 in poi, con partenza per tutti alle ore 9.
Lungo il percorso della gara competitiva e della camminata ludico motoria di 15,3 km saranno presenti due punti ristoro, mentre un terzo ristoro sarà situato all’arrivo, dove sarà disponibile anche un hotspot specifico con prodotti senza glutine.