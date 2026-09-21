Podismo, a Imola il Giro dei Tre Monti torna domenica 4 ottobre

Lungo il percorso della gara competitiva e della camminata ludico motoria di 15,3 km saranno presenti due punti ristoro, mentre un terzo ristoro sarà situato all’arrivo, dove sarà disponibile anche un hotspot specifico con prodotti senza glutine.

Domenica 4 ottobre insieme alla gara competitiva Fidal, sul tracciato di 15,3 km (in parte all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ed in parte su percorso collinare panoramico denominato “Giro dei Tre Monti”), si terranno contemporaneamente anche le camminate ludico motorie di 15,3 km (sullo stesso tracciato della gara) e di 5 km (solo all’interno dell’Autodromo). Il ritrovo è per tutti nella zona Paddock dalle 7.30 in poi , con partenza per tutti alle ore 9.

Le iscrizioni alla gara competitiva, il cui costo è fissato a 18 euro, si possono effettuare solo in anticipo entro le ore 23:59 di giovedì 1° ottobre. Chi si iscriverà entro le ore 23:59 di mercoledì 23 settembre 2026 riceverà anche la T-Shirt tecnica dell’evento e il pettorale personalizzato. La novità dell’edizione 2026 è il telo mare in omaggio per i primi 200 iscritti competitivi. Le iscrizioni vanno effettuate online sul portale Endu o per mail all’indirizzo info@ilgirodeitremonti.it. Come da tradizione la gara prevede un generoso montepremi in denaro per oltre 3.500 euro e premi in natura che supereranno gli 8.000 euro. Altra novità nelle premiazioni è uno zainetto dedicato che verrà consegnato a tutti gli uomini che concluderanno la competitiva in meno di un’ora e a tutte le donne che impiegheranno meno di un’ora e 7 minuti.

Per le camminate ludico motorie è possibile l’iscrizione anticipata al costo di 6 euro entro le ore 23:59 di mercoledì 23 settembre, che prevede la maglia a ricordo dell’evento e il pettorale personalizzato; tale iscrizione è da effettuare sempre online sul portale Endu o per mail info@ilgirodeitremonti.it; in alternativa, è prevista anche l’iscrizione il giorno della gara, al costo di 3 euro, ma con pacco alimentare anziché maglietta e pettorale personalizzato. Per i gruppi di almeno 10 persone è prevista l’iscrizione anticipata con le stesse modalità dei singoli, oppure, fino alle 23:59 di giovedì 1° ottobre 2026, via mail a info@ilgirodeitremonti.it, al costo di 2,50 euro e con pacco alimentare anziché maglietta e pettorale personalizzato.