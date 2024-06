Podismo, a Cesena la Notturna numero 50 sarà un vero spettacolo

Poche gare podistiche del nostro territorio possono dire di aver raggiunto le 50 edizioni, e la definizione di decana. Una di queste, la “Notturna di San Giovanni”, lo farà stasera, cambiando pelle e rinnovandosi un po’. La Podistica Endas Cesena, con a capo il nuovo presidente Carlo Mularoni, ha deciso di convogliare tutte le 3 precedenti sedi nella rinnovata piazza della Libertà, dove si potranno ritirare i 458 pettorali per la prova agonistica di 10,8 chilometri, con la possibilità per gli indecisi di aderire all’ultimo momento, ed anche iscriversi per le camminate, che in via del tutto eccezionale prevedono anche 4 turni di visite accompagnate da Guide (la prima già alle 15.30). Dalle 17 lo stand di Radio Bruno animerà le prove dimostrative del settore giovanile dell’Atletica Endas Cesena, cercando emulare gli azzurri agli Europei di Roma, che hanno totalizzato 24 medaglie. Alla stessa ora sarà possibile ritirare il premio finale del Calendario Endas Scarpaza, il più antico di Romagna, che ancora una volta si è dimostrato più forte degli imprevisti, totalizzando una media di oltre 1.500 ad ognuna delle 16 prove in programma, e infine anche la mostra delle maglie e medaglie storiche protagoniste delle stagioni passate.

Dalle 20 si fa sul serio, con la partenza da corso Garibaldi della competitiva, che si snoda sulle colline circostanti. Saranno10.800 metri molto nervosi e impegnativi ma con panorami incomparabili al tramonto, perché dal centro storico, dove si lambiranno il Teatro Bonci e il Teatro Verdi, ci si dirige verso Rio Marano, e a circa metà tragitto la terribile salita della Ridolfi farà selezione. Una volta scollinato, si prosegue per i Gessi piccoli, Celincordia e la picchiata verso Ponte Abbadesse, dove si trova il traguardo volante alla memoria di Casalboni. A duemila metri dalla conclusione c’è l’ulteriore salita verso la Rocca Malatestiana, che lancia gli atleti giù fino al traguardo. Sono quasi una ottantina i premi individuali in palio, con i Trofei Bcc Romagnolo e Panathlon per i vincitori, che potrebbero essere appannaggio di Nicholas De Nicolò e Martina Facciani (anche nel 2022) ma dovranno fare attenzione a Della Pasqua, Bianco, Bonoli, Benini, Lucchese, Bugli e tra le donne la campionessa in carica Cicognani, poi Barberini Magnani, Moroni, Bonci e Camporesi. Le società più numerose riceveranno i Memorial Severini e Catania.