Podismo, a Cervia nel 2027 arriva la “Maratona del Sale”

Al lavoro per la terza edizione della Cervia Run, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, gli organizzatori del Bagno Marco 184 - con in testa Marco Morigi - stanno portando avanti in parallelo anche la macchina organizzativa della prima edizione della “Maratona del Sale”, destinata a diventare la prima storica maratona della città di Cervia. L’obiettivo è ambizioso: organizzare nella primavera 2027, con data già fissata il 21 marzo, un evento fortemente identitario che vuole legare in modo indissolubile la corsa al territorio e alla sua vocazione: il mare, la pineta, la città del sale e l’ospitalità romagnola.

Un progetto che nasce dalla crescita di un movimento podistico consolidatosi con la Cervia Run e che punta a fare di Cervia un punto di riferimento nazionale per runner, maratoneti e appassionati.

“Proprio per coinvolgere fin da subito la nostra comunità di partecipanti - spiega Marco Morigi - durante il weekend della Cervia Run 2026 attiveremo una promozione dedicata: tutti gli iscritti alle gare della due giorni, infatti, potranno aderire alla Maratona del Sale usufruendo di una tariffa agevolata di 30 euro per partecipare alla prima edizione del 2027”.