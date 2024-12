Podismo, 100 km del Passatore: partite le iscrizioni, ammessi 3.500 partecipanti

Il 15 dicembre 2024 sono partite le iscrizioni alla 50esima edizione della 100 Km del passatore che si svolgerà il 24-25 maggio 2025. Sul sito internet della 100 km del Passatore (www.100kmdelpassatore.it) è disponibile sia l’iscrizione on line con pagamento con carta di credito o bonifico che il modulo di iscrizione 2025 da inviare a info@100kmdelpassatore.it insieme alla ricevuta di bonifico.

L’Asd 100 km del Passatore ricorda che, come da regolamento, l’edizione prevede una quota di iscrizione unica di 100 euro ed un numero chiuso posto a 3500 partecipanti. Il numero di pettorale verrà assegnato solamente una volta verificato il pagamento e la documentazione inviata.

Per chi desidera iscriversi di persona la nuova sede operativa dell’Asd 100 km del Passatore è in via Santa Maria dell’Angelo 24, con accesso dal parcheggio di via Cavour. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30. Giovedì 19 dicembre alle ore 18,30 nella Chiesa di Sant’Antonino in Borgo sarà celebrata una Santa Messa in memoria di Pietro Crementi.