Podismo, 100 km del Passatore: iscrizioni al via dal 4 novembre

Sabato 22 e domenica 23 maggio 2027 si svolgerà la 52ª edizione della “Cento del Passatore”, con i suoi 100 km certificati di corsa su strada da Firenze a Faenza.

Un weekend che sembra ancora lontano, ma non è così per chi sta coltivando il sogno di diventare per la prima volta (o tornare a essere ancora) finisher della cento chilometri più famosa nel mondo. Da mercoledì 4 novembre sono aperte le iscrizioni. Prima quota: 110 euro, fino al 31 dicembre.

«L’esperienza ci porta a contenere in 3.500 iscritti il massimo dei concorrenti in gara. All’interno di questa cifra abbiamo la certezza di poter fornire l’assistenza sanitaria e gli altri servizi che dobbiamo e vogliamo garantire – ha spiegato Tatiana Khitrova, responsabile dell’organizzazione della Cento del Passatore -. Dei concorrenti del 2027 potranno far parte anche quegli atleti che si erano iscritti all’edizione 2026, ma per tempo ci avevano avvisato di non poter partecipare, per infortunio o per troppo ritardo nella preparazione. La loro quota già versata rimane valida, con solo una piccola aggiunta per le nuove spese di segreteria. Le rinunce last minute, di chi era iscritto e senza avvisare non si è poi presentato alla partenza, non danno invece diritto allo spostamento della quota di iscrizione.»

«Riguardo alle iscrizioni, nel “Popolo della Cento del Passatore” esistono due contrapposte correnti di pensiero – spiega con affetto Giordano Zinzani, Presidente della Cento del Passatore -: quelli che si iscrivono subito, non tanto per approfittare della quota più bassa, quanto per sentirsi stimolati mentalmente a cominciare gli allenamenti, e quelli che invece preferiscono aspettare di essere certi di poter partecipare. Quello che mi auguro è anche che prosegua il bellissimo fenomeno dei circa 1.000 debuttanti che in media, nelle ultime edizioni, hanno scelto la Cento del Passatore come porta d’ingresso al mondo delle ultra maratone su strada.»