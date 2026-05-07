Podismo, 100 km del Passatore: ecco il manifesto ufficiale dopo il concorso tra gli studenti del Liceo Artistico - Gallery

È stato scelto il manifesto ufficiale della 52ª edizione della 100 km del Passatore in calendario per il 22 e 23 maggio 2027.

Anche per questa edizione, la celebre ultramaratona che unisce Firenze a Faenza ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Torricelli - Ballardini di Faenza, invitati a raccontare attraverso la grafica e l’illustrazione lo spirito e i valori della corsa.

Sono stati 59 gli elaborati esaminati dalla commissione giudicatrice composta da Giordano Zinzani, presidente dell’Asd “100 Km del Passatore”, Tatiana Khitrova, responsabile organizzativa dell’evento e dal docente e graphic designer Oscar Baroncini. A coordinare i lavori della giuria, senza diritto di voto, la docente Laura Liverani.

Durante la fase di valutazione, la commissione ha individuato alcuni aspetti ritenuti centrali nell’identità della manifestazione: il legame con i territori attraversati dal percorso, la presenza riconoscibile di Firenze e Faenza con i loro simboli più rappresentativi, il paesaggio composto da campagne, colline, montagne e corsi d’acqua, ma anche i valori sportivi più profondi come la sfida personale, la resistenza alla fatica, l’agonismo e l’espressività del gesto atletico.

Nella selezione dei lavori sono stati inoltre considerati elementi quali l’equilibrio della composizione grafica, la capacità comunicativa dei manifesti e la contemporaneità del linguaggio visivo utilizzato.