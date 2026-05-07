Podismo, 100 km del Passatore: ecco il manifesto ufficiale dopo il concorso tra gli studenti del Liceo Artistico - Gallery

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  • 07 maggio 2026
Il manifesto vincitore
Il manifesto vincitore
Il secondo classificato
Il secondo classificato
Il terzo classificato
Il terzo classificato
Menzione speciale
Menzione speciale
Menzione speciale
Menzione speciale

È stato scelto il manifesto ufficiale della 52ª edizione della 100 km del Passatore in calendario per il 22 e 23 maggio 2027.

Anche per questa edizione, la celebre ultramaratona che unisce Firenze a Faenza ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Torricelli - Ballardini di Faenza, invitati a raccontare attraverso la grafica e l’illustrazione lo spirito e i valori della corsa.

Sono stati 59 gli elaborati esaminati dalla commissione giudicatrice composta da Giordano Zinzani, presidente dell’Asd “100 Km del Passatore”, Tatiana Khitrova, responsabile organizzativa dell’evento e dal docente e graphic designer Oscar Baroncini. A coordinare i lavori della giuria, senza diritto di voto, la docente Laura Liverani.

Durante la fase di valutazione, la commissione ha individuato alcuni aspetti ritenuti centrali nell’identità della manifestazione: il legame con i territori attraversati dal percorso, la presenza riconoscibile di Firenze e Faenza con i loro simboli più rappresentativi, il paesaggio composto da campagne, colline, montagne e corsi d’acqua, ma anche i valori sportivi più profondi come la sfida personale, la resistenza alla fatica, l’agonismo e l’espressività del gesto atletico.

Nella selezione dei lavori sono stati inoltre considerati elementi quali l’equilibrio della composizione grafica, la capacità comunicativa dei manifesti e la contemporaneità del linguaggio visivo utilizzato.

Vincitori e menzioni

La commissione ha quindi proclamato vincitore il progetto realizzato da Chiara Bisognano (classe 5^BA), premiato “per il dinamismo dell’illustrazione, la vivacità e armonia dei colori e la chiarezza della composizione grafica”.

Al secondo posto si è classificata Gaia Sechi (5^AA) “per la forza del linguaggio grafico, lo stile minimalista, il contrasto dei colori primari e il dinamismo nell’accostamento delle diverse illustrazioni”.

Terza classificata Camilla Pisani (4^AA) “per il rigore e la pulizia del linguaggio grafico, la delicatezza dei toni di colore e l’equilibrio della composizione”.

La commissione ha inoltre assegnato due menzioni speciali ad Alice Andreani (5^AA) e Francesca Notarantonio (5^BA).

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