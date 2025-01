Per Bilotti e gli azzurri parte la lunga volata verso le Olimpiadi

Dopo l’ormai “lontano” aperitivo di inizio dicembre, con il 9° posto nella gara d’esordio in Coppa del Mondo ad Altenberg, comincerà domani (prima manche ore 13) nella località tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia la lunga volata della stagione del bob a 4 per il lughese Lorenzo Bilotti e i suoi compagni in azzurro. Per il trentenne ex velocista romagnolo si tratta della nona edizione di Coppa del Mondo alla quale prende parte nel ruolo di frenatore, un traguardo davvero significativo specie considerando i suoi natali non certo “montanari”.

L’equipaggio composto anche dal pilota Patrick Baumgartner, da Eric Fantazzini, e Robert Mircea è migliorato anno dopo anno e adesso può guardare giustamente ambizioso ai tanti appuntamenti in programma quest’anno.

«La preparazione è andata secondo i nostri piani - esordisce Bilotti - per certi versi anche molto bene, sia la parte atletica sia quella di discese e test dei nuovi materiali. Il nostro obiettivo è lo stesso dello scorso anno, cercare di stare più volte possibili nei primi sei o comunque cercare di ridurre ancora il gap rispetto ai primi posti. Solo così saremo sempre in gioco per i quartieri altissimi della classifica. Il quartetto è lo stesso ormai da anni, questo affiatamento ci permette di migliorare sempre qualcosa. Come al solito dovremo cercare di dare tutto nella fase di partenza, per stare il più vicino possibile ai tempi degli avversari e poter permettere così a Patrick (Baumgartner, ndr) di portarci con la sua guida a risultati importanti».