Pattinaggio Csi Cesena: un successo la festa di fine stagione

La scuola di pattinaggio del Csi Cesena ha chiamato a raccolta i gruppi di atlete principianti per festeggiare la fine dell’anno sportivo 2023/24 e disputare una gara amichevole presso il Mini Palazzetto “Paolo Paganelli”, lo scorso sabato 15 giugno. Erano circa una quarantina le giovani pattinatrici in gara, che hanno assaporato per la prima volta il gusto della competizione, e ne è uscito un pomeriggio piacevole anche per la gioia di genitori e nonni che hanno riempito la tribuna dell’impianto in zona Ippodromo.

A fare da intermezzo fra un gruppo e l’altro di concorrenti in gara, un gruppo di pattinatrici agoniste del Csi Cesena, che una alla volta si sono esibite con il proprio disco di gara. Alla fine coppe, medaglie e riconoscimenti per tutti, un anno sportivo che si chiude con numeri importanti di iscritti, tante soddisfazioni e successi nelle gare agonistiche e la consapevolezza di avere, come sempre, permesso a tanti atleti di fare sport in maniera sana e serena.

Ora, via con il corso estivo presso la palestra di San Giorgio, poi la pausa estiva prima di ripartire per un’altra stagione da settembre.