Pallamano, il ravennate Marco Tosi Brandi delegato tecnico alle Olimpiadi di Parigi

Ancora due settimane di attesa e l’evento sportivo per eccellenza, i Giochi Olimpici, vedranno la cerimonia di apertura lungo la Senna. Migliaia di sportivi, atleti, tecnici, officials, dirigenti, arbitri, saranno parte attiva delle gare e competizioni, sul territorio francese.

E a tal proposito, una importante convocazione è giunta per Marco Tosi Brandi. Già docente di Scienze Motorie e Sportive presso l’Itis Baldini e Delegato Coni di Ravenna, Tosi Brandi avrà la funzione di delegato tecnico per la International Handball Federation, per la disciplina della Pallamano.

Il Torneo Olimpico, cui partecipano dodici nazioni maschili e dodici femminili, prevede lo svolgimento delle gare di qualificazione a Parigi, Paris South Arena, mentre le gare dei quarti di finale, con le finali comprese, si svolgeranno a Lille Pierre Mauroy Stadium in un impianto da oltre ventisettemila posti, con previsioni di sold out.