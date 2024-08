Olimpiadi, San Marino punta al bis con Myles Amine Mularoni

Tutto è pronto all’Arena Champ de Mars di Parigi per le gare di lotta che vedranno protagonista Myles Amine Mularoni. Oggi, a partire dalle 11, inizieranno le sfide degli ottavi di finale nelle varie categorie. Amine Mularoni, bronzo a Tokyo nel 2021 nella categoria -86kg, affronterà l’ucraino Vasyl Mykhailov, ventinovenne, alto 175 cm e numero 26 del ranking mondiale. Mykhailov ha rappresentato l’Ucraina ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, dove è stato eliminato agli ottavi dall’azero Turan Bayramov. Campione continentale agli Europei di Zagabria nel 2023, ha anche vinto il bronzo ai Mondiali di Belgrado 2023 nella categoria -79kg.

Chi supererà questo incontro affronterà il vincitore della sfida tra l’azero Osman Nurmagomedov, ventisei anni, e il mongolo Baasanjargal Byambasuren, trentunenne. È previsto anche un meccanismo di ripescaggio. Amine Mularoni, ventisette anni, che vive a Detroit negli Stati Uniti, cerca una medaglia da numero 4 del ranking, ricordando l’impresa di Tokyo quando condivise il podio con David Morris Taylor (Stati Uniti), Hassan Yazdani (Iran) e Artur Najfonov (Roc, delegazione russa).

«Ci siamo confrontati con lo staff tecnico ed è un tabellone che il nostro Myles - ha detto il presidente del Cons, Gian Primo Giardi - può affrontare al meglio delle proprie potenzialità per competere ai massimi livelli. Lui vuole dare tutto se stesso e noi saremo al suo fianco per vivere quest’altra pagina di storia».

Ginnastica Ritmica

Stamattina alle 10 entrerà in scena anche la ravennate Milena Baldassarri. L’azzurra ci proverà nelle specialità individuali e avrà l’ambizioso obiettivo di qualificarsi per la seconda finale consecutiva dopo il sesto posto conquistato alle Olimpiadi di Tokyo. In qualificazione saranno al via venti atlete, mentre alla finale si qualificheranno le migliori dieci.