Olimpiadi Parigi 2024, nel giorno del primo storico bronzo di Sofia Raffaeli nella ritmica, la ravennate Milena Baldassarri chiude all’8° posto e si interroga sul futuro: «Deciderò più avanti, vedremo»

Nel giorno della prima, storica medaglia italiana nella ginnastica ritmica, il bronzo un po’ amaro per la fuoriclasse Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri centra un risultato straordinario: prima italiana ad aver centrato la finale dell’all around in due Olimpiadi, la ravennate conquista uno splendido 8° posto, che fa coppia con la sesta piazza ottenuta a Tokyo tre anni fa. Baldassarri ha ottenuto un punteggio complessivo di 129.700 punti, che le ha permesso di lasciarsi alle spalle l’ucraina Onofriichuk e la brasiliana Domingos. Questi i punteggi della romagnola: 32.600 al cerchio, 33.150 alla palla, 32.500 alle clavette e 31.450 al nastro, unico punteggio, questo, inferiore a quello ottenuto giovedì nelle qualificazioni: «Sono soddisfatta, il mio obiettivo era non fare errori nei quattro attrezzi e sono riuscita a centrarlo: è stata una grande gara e sono felice che Sofia Raffaeli sia riuscita a salire sul podio. Abbiamo lavorato assieme per anni e abbiamo raccolto il risultato che volevamo. Se è stata la mia ultima gara? A Tokyo dissi che avrei smesso e alla fine sono arrivata a Parigi. Ora non voglio dire niente sul mio futuro, deciderò più avanti: vedremo».