Olimpiadi Parigi 2024, Incredibile epilogo nella lotta e a 3 decimi di secondo dalla fine il sammarinese Mularoni perde il bronzo

Non è riuscito il bis di bronzo ad Amine Mularoni. Il sammarinese di Detroit della lotta è stato sconfitto dal greco Kurugliev nella finale per il 3° posto: 5-4 al termine di un match che ha avuto un epilogo clamoroso. Dopo essere stato sotto nel punteggio per quasi 4 minuti (prima 0-2 e poi 0-4), il sammarinese accorcia sul 2-4 a 7” dalla fine e, una volta ripartiti dopo il break dell’arbitro, si fionda su greco, trovando in modo convulso il 4-4 a 3 decimi di secondo dalla fine. L’angolo del sammarinese convinto che il greco abbia messo a terra il ginocchio (che avrebbe portato altri 2 punti a Mularoni e quindi il successo per 6-4) chiama il challenge. E dalla verifica al video, i giudici notano come in realtà il greco abbia compiuto un’azione da un punto: risultato, beffa suprema per il sammarinese e punto del 5-4 per Kurugliev, che si mette la medaglia di bronzo al collo.