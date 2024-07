Tutta la carica dell’Italia in mondovisione in un giorno che è già storia. “Troviamo un modo per fare qualcosa di figo, qualcuno ha delle idee?”. Il capitano Gianmarco Tamberi istruisce i compagni della Nazionale sul battello sulla Senna, poi ordina: “Partiamo tutti seduti e calmi, poi quando annunciano “Italia!” ci alziamo tutti in piedi”. Ecco l’entusiasmo degli azzurri alla cerimonia di apertura di Parigi 2024.