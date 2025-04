Nuoto, Sara Curtis da sogno a Riccione: dopo i 100, anche il nuovo record italiano nei 50 stile libero

Sara Curtis non finisce mai di stupire a Riccione, stravolge la mattinata e nei 50 stile libero stabilisce il record italiano, per un super bis dopo aver siglato martedì sera il primato nei 100. La ragazza di Savigliano nuota in 24”52, tempo che vale la quinta prestazione mondiale dell’anno e mette nel mirino il terzo trionfo dopo aver dominato anche i 50 dorso. Migliorato il 24’’56 che la stessa Curtis aveva stabilito agli Assoluti del marzo 2024, tempo che le valse la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

Martedì sera la 18enne piemontese aveva centrato il record italiano nei 100 stile libero in 53”01 migliorando il primato (53”18) che Federica Pellegrini aveva stabilito a giugno del 2016 al Sette Colli. Per Curtis, che ha ricevuto via social i complimenti dell’ex campionessa azzurra - anche il pass per i Mondiali di Singapore (27 luglio-3 agosto).