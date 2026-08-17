Nuoto, per Cerasuolo record e due medaglie, ma agli Europei è mancato l’oro

Due medaglie al collo, nessun sorriso pieno. È forse questa l’immagine che meglio riassume l’Europeo dei tre romagnoli dell’Imolanuoto, perché persino Simone Cerasuolo, capace di tornare da Parigi con un bronzo e un argento, ha lasciato la Francia con qualcosa che gli brucia dentro. Per Anita Bottazzo e Michele Busa i rimpianti sono inevitabilmente maggiori: l’imolese d’adozione ha compiuto un passo indietro rispetto alle ultime stagioni internazionali, il faentino ha scoperto sulla propria pelle quanto sia diverso presentarsi ad un grande appuntamento in vasca lunga.