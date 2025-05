Nuoto, Oceanman a Cattolica: a 70 anni arriva terzo nella 2 km

Si è conclusa la prima gara di Oceanman Cattolica, la sprint di 2 chilometri nel mare della Regina. Un po’ di onde ci sono, per questo chiamare sprint una gara di questo tipo, in cui i primi due nuotatori ‘combattono’ con le onde per quasi mezz’ora (e tutti gli altri per molto più tempo...) è riduttivo. Tra le donne, ha vinto l’italiana Cristina Bertucci con 33 minuti e 29 secondi, seguita dalla ceca Adela Zimova, mentre al terzo posto è arrivata, ancora, un’italiana, Silvia Canazza.

Tra gli uomini ha invece vinto il giovane Luca Sardi con l’eccellente tempo di 28 minuti e 41 secondi, mentre il secondo posto è andato allo statunitense Michel Heijnen, un atleta più esperto (già 38enne) che ha lottato fino all’ultimo ed è stato battuto di soli 2 secondi. Al terzo posto un altro italiano, Rosario Cucè, che con 33 minuti e 32 secondi ha probabilmente segnato la prestazione più importante della giornata: infatti Cucè, veneto, è nato nel 1955 e ha 70 anni.