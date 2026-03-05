Nuoto, Oceanman 2026 a Cattolica: già assegnato il 70 per cento dei posti

Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026 si riconferma l’ultimo weekend di maggio, da venerdì 22 a domenica 24. Mancano quindi poco più di due mesi ad evento sportivo di livello internazionale che riempie Cattolica di atleti ed accompagnatori di mezzo mondo.

L’attesa per la manifestazione è già grande: il 70% dei posti nella Oceanman, la gara regina di 10 km è già stato assegnato.

Tanti nuotatori di tante diverse nazioni si sono già organizzati da tempo, confermando che il connubio tra sport e turismo in Emilia Romagna è una realtà consolidata. Grande interesse anche per la Half Oceanman, la gara di 5 km: il 57% dei pettorali è già stato assegnato.

Ogni anno, come per le cinque scorse edizioni (l’evento sportivo prende vita fin dal 2020), infatti, la gara romagnola è una delle più ambite di Oceanman race, circuito mondiale dedicato al nuoto open water (in mari, laghi, fiumi o canali, al di fuori dell’ambiente controllato della piscina).

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 Cattolica tornerà quindi ad essere la capitale internazionale del nuoto Open Water. Questo sport, in forte crescita sia in Italia e che nel mondo e fa ormai stabilmente parte anche del programma delle Olimpiadi (già confermato a Los Angeles 2028,17 e 18 luglio a Long Beach).