Nuoto, Non solo Simone Cerasuolo e Anita Bottazzo: dall’Imolonuoto al Mondiale anche Arianna Castiglioni

Saranno tre gli atleti del gruppo imolese al via dei campionati del Mondo di nuoto in programma a Doha dal 10 al 18 febbraio. Ai due già certi della qualificazione, Simone Cerasuolo e Anita Bottazzo, si è aggiunta ieri Arianna Castiglioni, che dunque entra per la prima volta in azzurro da quando ha deciso di trasferirsi a Imola per allenarsi sotto la guida di Cesare Casella. Per la atleta lombarda si preannuncia un Mondiale tutto incentrato sui 100 rana e Doha sarà l’occasione per provare a mettere un’ipoteca sulla qualificazione olimpica, che può essere ottenuta sia al Mondiale che tre settimane dopo agli Assoluti di Riccione.