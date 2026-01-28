Nuoto, l’omaggio di Imola ad Alessia Polieri

Il sindaco di Imola Marco Panieri incontrerà venerdì 30 gennaio, alle 17 in Municipio, la nuotatrice imolese Alessia Polieri, alla quale verrà consegnato un riconoscimento ufficiale per la straordinaria carriera sportiva e i risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale.

Nel corso dell’incontro, il sindaco renderà omaggio a un percorso agonistico di assoluto rilievo: 23 titoli italiani assoluti, 42 titoli italiani giovanili, una partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, cinque campionati mondiali con due finali disputate, medaglie europee e internazionali, oltre a primati tecnici e record nazionali. Polieri detiene ancora il record italiano assoluto di vasca lunga in tessuto. Un curriculum che ha contribuito in modo significativo al prestigio dello sport italiano e all’immagine della città di Imola.

All’iniziativa parteciperanno, fra gli altri, rappresentanti della Guardia di Finanza Compagnia di Imola e del Comando Provinciale, le Fiamme Gialle, di cui Alessia Polieri fa parte, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Visani. Il riconoscimento vuole essere un segno di gratitudine e di orgoglio della comunità imolese verso un’atleta che, con impegno, disciplina e risultati, ha rappresentato Imola sui più importanti palcoscenici sportivi internazionali.