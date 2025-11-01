Nuoto, l’Imolanuoto di Cerasuolo riparte di slancio e pensa in grande

LAURA VERGANI
Gli allenamenti della prima squadra dell’Imolanuoto sono ripresi con i soliti ritmi dopo l’euforia dell’oro mondiale di Simone Cerasuolo, come spiega il capo allenatore Cesare Casella: «La medaglia di Simone ci ha dato una bella botta di entusiasmo. Abbiamo condiviso la soddisfazione per il risultato realizzato con tutte le persone che lo hanno reso possibile, partendo dalla famiglia Cerasuolo fino ad arrivare a tutto lo staff tecnico e alla dirigenza Imolanuoto. La premiazione organizzata in teatro dalla città di Imola, alla presenza del sindaco, è stata un eccezionale riconoscimento, per niente scontato e per questo ancora più apprezzato. Adesso è necessario ritornare con i piedi per terra e qualificarsi ai vari appuntamenti stagionali, in particolare l’Europeo di vasca lunga di Parigi ad agosto 2026».