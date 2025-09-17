Nuoto in acque libere, Paltrinieri torna a Cattolica per “Dominate the water”

Per il terzo anno consecutivo il campione emiliano Gregorio Paltrinieri torna nella Regina dell’Adriatico con il suo evento agonistico che richiama decine e decine di atleti.

Appuntamento sabato 20 settembre, dalla prima mattina, nello scenario suggestivo della spiaggia adiacente a Piazza del Tramonto, cuore pulsante della manifestazione e punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati. Il tutto sotto lo sguardo attento di Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale, ideatore del tour.

Ad oggi iscritti 140 atleti, con la presenza anche di rappresentanti FINP (Federazione Italiana Paralimpica).

«Chiudere la stagione a Cattolica, nella suggestiva cornice della Spiaggia del Tramonto - sottolinea Paltrinieri - ha un significato speciale. Valorizzare la nostra terra e il nostro mare attraverso un progetto come DTW rappresenta un connubio perfetto. L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta terra di sport, passione e ospitalità. Un sentito ringraziamento alla FIN per il sostegno e la fiducia: è per noi motivo di orgoglio esserci, condividere energie positive e guardare avanti con entusiasmo insieme a tutti gli atleti».

La gara sarà sulla distanza dei 3 km, una prova che coniuga spettacolarità, impegno agonistico e un forte legame con il mare Adriatico. Un appuntamento ormai consolidato, da sempre molto atteso nel calendario Dominate the Water, che da quest’anno è ufficialmente entrato a far parte del circuito Grand Prix di Federnuoto, a testimonianza del sempre crescente valore tecnico dell’iniziativa, che porterà sulle coste dell’Emilia-Romagna numerosissimi atleti agonisti e master.