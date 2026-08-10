Nuoto, Europei di Parigi: Cerasuolo in semifinale nei 100 rana, Busa eliminato nei 50 farfalla

Iniziano con una favolosa prestazione gli Europei di Simone Cerasuolo. L’imolese, campione del Mondo in carica nei 50 rana, ha stampato in mattinata il secondo crono nelle batterie dei 100 rana. L’allievo di Cesare Casella all’Imolanuoto ha toccato in 59”11, stesso identico crono dell’altro azzurro Nicolò Martinenghi. Meglio dei due italiani, con il tempo di 59”08, solo il britannico Adam Peaty. Cerasuolo tornerà in vasca stasera per la semifinale.

Non è andata bene, invece, a Michele Busa, altro portacolori dell’Imolanuoto. Il faentino ha chiuso al 47° posto le qualificazioni dei 50 farfalla in 24”07.