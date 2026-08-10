Nuoto, Europei di Parigi: Cerasuolo in finale nei 100 rana per un soffio

L’imolese Simone Cerasuolo si qualifica per un soffio alla finale dei 100 rana dei campionati Europei di nuoto a Parigi. All’Olympic Aquatic Centre, il romagnolo chiude al 5° posto la seconda semifinale in 59”29, strappando la qualificazione con l’ultimo tempo per appena 5 centesimi (il russo Kirill Prigoda aveva chiuso al 4° posto la prima semifinael in 59”34). Cerasuolo, campione del Mondo in carica nei 50 rana, aveva fatto molto meglio in mattinata toccando in 59”11. Lo stesso tempo di Nicolò Martinenghi, che incontrerà in finale e che in semifinale si è migliorato fino a 58”67, miglior tempo in assoluto che ne fanno il favorito per l’oro nella finale di martedì sera.