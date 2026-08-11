Nuoto, Europei di Parigi: Cerasuolo conquista un fantastico bronzo nei 100 rana

Un altro exploit per Simone Cerasuolo, che ai campionati Europei di Parigi conquista un bronzo di grandissimo prestigio nei 100 rana. Non è la sua gara preferita, ma stavolta l’imolese ci mette un grande carattere: parte fortissimo, gira per primo poi cala nel finale e viene superato da Niccolò Martinenghi (58”58) e Ivan Kozhakin (58”68) chiudendo comunque terzo con 58”90. “Ieri pomeriggio ero arrabbiatissimo - ha detto Cerasuolo ai microfoni Rai - oggi stavo bene e ho fatto di tutto per questa medaglia, mettendoci tanto cuore. Gli ultimi dieci metri non finivano mai ma ho resistito e ce l’ho fatta a prendermi questo podio”