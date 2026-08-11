Nuoto, Europei di Parigi: Alle 18.48 la finale dei 100 rana con Simone Cerasuolo. Niente semifinale per Anita Bottazzo dell’Imolanuoto

Questa sera alle 18.48 l’imolese Simone Cerasuolo tornerà in vasca agli Europei di Parigi per disputare la finale dei 100 rana.

In mattinata, nella stessa distanza ma al femminile, semaforo rosso per Anita Bottazzo. La portacolori dell’Imolanuoto aveva ottenuto il tempo per entrare nelle 16 che in serata prenderanno parte alla semifinale dei 100 rana, però la regola che permette a due soli atlete per nazione di approdare in semifinale l’ha penalizzata. Bottazzo ha chiuso in 1’07”73 risultando terza tra le azzurre. Meglio di lei hanno fatto la primatista italiana Benedetta Pilato (1’06”20) e Lisa Angiolini (1’06”31), che hanno ottenuto il 3° e il 4° crono delle batterie. Miglior tempo per la britannica Angharad Evans con il record della manifestazione: 1’05”45.