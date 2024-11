Nuoto, Cerasuolo vola ai Mondiali

Deluso dalla mancata qualificazione per le Olimpiadi di Parigi, Simone Cerasuolo si riscatta alla prima opportunità. L’imolese infatti ha lasciato il segno nella prima giornata degli assoluti invernali di Riccione vincendo il titolo nei 100 rana, ma soprattutto strappando il pass per i campionati Mondiali di Budapest in vasca corta a dicembre. Con 57”6°0 ha centrato l’accesso in finale, con 56”28, non lontano dal personale, si è guadagnato il lasciapassare per l’Ungheria. Ma la qualificazione è vicina anche per Arianna Castiglioni e il faentino Michele Busa.