Nuoto, Alessia Polieri piazza la zampata: è suo il titolo italiano dei 200 farfalla

A volte ritornano e portano a casa un titolo italiano che vale tantissimo. La migliore Alessia Polieri delle ultime stagioni tocca per prima la piastra nei “suoi” 200 farfalla e torna sul gradino più alto del podio: il tempo è lontano 3 secondi dal tempo limite per Parigi e 2 secondi dal personale ma importa il giusto perché quello che cercava la nuotatrice imolese era tornare a vincere e avere l’ennesima conferma che la scelta di lasciare Imola per trasferirsi a Caserta alla corte di Andrea Sabino è stata giusta.

La felicità di Polieri

«Lo è stata, ci ho messo un po’ a metabolizzare il trasferimento ma da settembre abbiamo cambiato il modo di lavorare e ho capito da subito che eravamo sulla strada giusta. È arrivata a sorpresa anche la convocazione in azzurro per gli Europei della prossima settimana e adesso questo titolo che per me conta tanto per il morale ma si tratta anche di un’ottima gara nuotata a novembre, con ulteriori margini di miglioramento. Di Imola mi mancano i miei genitori, gli amici, i posti di sempre ma anche Caserta è una bella città e qualche volta bisogna cambiare per trovare gli stimoli giusti. L’ho fatto e sono felice. Per l’Europeo non so, non mi piace fare previsioni, cercherò di fare il meglio possibile».

Una finale tutta di testa quella di Alessia Polieri che ha ingaggiato una bella battaglia con Antonella Crispino, passando ai 100 a 1’01”84 e resistendo nel finale fino a 2’09”69.

Niente podi per gli altri romagnoli di punta con un pizzico di rammarico in particolare per gli specialisti dei 200 rana con Andrea Castello e Stefano Saladini che hanno conquistato il posto in finale. Castello ha tenuto il ritmo dei primi per 150 metri e poi è calato alla distanza chiudendo con il crono di 2’14”16, mentre Saladini dopo una buona prima parte di gara ha concluso settimo con 2’16”01.

A un soffio dal podio Giovanni Izzo nei 50 farfalla. Izzo ha tenuto testa a Gargani nella lotta per il terzo posto ma si è dovuto arrendere per 22 centesimi chiudendo in 23”61, ottavo posto nella finale A per Luca Todesco che aveva fatto meglio nelle batterie del mattino ed ha chiuso la finale in 24”05. Niente finale, invece, per un Michele Busa al di sotto delle attese: per lui decimo tempo in batteria e quarto posto nella finale B con 24”03.

I risultati degli altri romagnoli in gara ieri. 50 sl donne: Asia Delmonte (Libertas Ravenna) 22. (26”66), Arianna Guidotti (Imolanuoto) 43. (26”99). Carlotta Giannini (Imolanuoto) 55. (27”31). 200 dorso donne: Arianna Guidotti (Imolanuoto) 39. (2’23”94). 200 farfalla donne: Asia Salvato (Imolanuoto) 18. (2’18”72), Sofia Lorenzoni (Imolanuoto) 41. (2’21”89). 200 rana uomini: Lorenzo Fuschini (Imolanuoto) 30. (2’22”37). 200 sl uomini: Loris Bianchi (Gens Aquatica San Marino) 1’52”44, Matteo Oppioli (Gens Aquatica San Marino) 35. (1’53”91).