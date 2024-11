Nuoto agli Assoluti di Riccione la rinascita romagnola?

Non si può parlare di anno zero, né per la Romagna, né per il movimento natatorio italiano che si dà appuntamento da oggi a sabato ai campionati Italiani di nuoto in vasca corta che qualificano per i Mondiali di Budapest in programma dal 10 al 15 dicembre.

I campioni ci sono, anche se all’appello mancheranno Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon, due medagliati olimpici a Parigi e Alberto Razzetti, uno dei più attesi in vista di Budapest, ha scelto un programma gare diverso dal solito.

Quelli già qualificati per Budapest, in virtù dei risultati ottenuti a Parigi, sono gli stessi Paltrinieri, Ceccon e Razzetti, oltre a Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Luca De Tullio. Il resto dell’Italia è tutto da fare e la speranza è che ci sia qualche romagnolo a far parte del contingente azzurro alla Duna Arena.